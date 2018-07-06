В Баку мужчина трагически погиб в аквапарке - ФОТО

В аквапарке, расположенном в бакинском поселке Новханы, произошел несчастный случай.

Как сообщили 1news.az в Управлении полиции Бинагадинского района Баку, житель столицы, 35-летний Замиг Нагиев, погиб, по предварительным данным, упав с аттракциона.

«По факту ведется тщательное разбирательство», - подчеркнули в управлении.

Тем временем брат покойного – Ниджат Нагиев – распространил в СМИ заявление, в котором отметил, что причиной смерти его брата стал другой посетитель, который скатился с горки аквапарка и упал прямо на него.

«После этого он не оказал помощь моему брату, а скрылся. У Замига в морге я увидел синяки сзади на шее и на плече», - подчеркнул Н.Нагиев.

Отметим, что у покойного З.Нагиева, работавшего в сфере туризма, остались двое детей – пятилетний сын и годовалая дочь.

Тимур Рзаев