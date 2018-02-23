В Баку между соседями произошла массовая драка из-за воды – ФОТО

В поселке Ходжасан Бинагадинского района Баку произошла массовая драка с участием 12-15 человек.

Как сообщили 1news.az в районном управлении полиции, на свой день рождения житель поселка Сафар Сафаров пригласил своих друзей и знакомых. В самый разгар торжества сосед Сафарова пришел к нему и в грубой форме заявил, что тот забыл закрыть воду, из-за этого вода из его бака, установленного на крыше, льется к нему во двор.

С.Сафаров собрался уже закрыть воду, но сосед продолжал ругаться. На этой почве произошел конфликт, затем сосед привел около 12-15 своих знакомых, которые напали на С.Сафарова и его гостей. В результате сам Сафаров, а также его гости - гражданин Турции Сельджук Йолдямир и его беременная жена Севиндж Йолдямир - получили различные травмы и были доставлены в больницу.

Потерпевшие обратились с жалобой в полицию. По факту возбуждено уголовное дело, уже задержаны пять подозреваемых, оперативно-розыскные и следственные мероприятия продолжаются.

Тимур Рзаев, Э.Т.

ФОТО – Репорт.Аз