В Баку место для мусорных баков превратили в парковку – ФОТОФАКТ

Курьезный случай произошел в Ясамальском районе Баку.

Как сообщает 1news.az, один из читателей прислал в нашу редакцию фотографии уникальной парковки на улице Асада Ахмедова в поселке Ени Ясамал.

Там водители автомобилей «аккуратно вытеснили» мусорные баки с предназначенной для них площадки на обочине, превратив ее в парковку.

В результате мусорные баки стоят прямо на проезжей части, сужая ее и создавая препятствие для водителей. Да и мусор из баков рассыпается на дорогу.

В Управлении дорожной полиции Баку, комментируя 1news.az этот нонсенс, заявили, что ликвидацией этой проблемы должны заняться коммунальные службы Ясамальского района Баку, в связи с чем будет дано соответствующее поручение.

Тимур Рзаев, Э.Т.