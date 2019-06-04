В Баку машину насквозь проткнуло отбойником - ФОТО

На Зыхском шоссе недалеко от поселка Говсан Сураханского района Баку произошла серьезная авария.

Как сообщает 1news.az, водитель автомобиля марки Renault Megane не справился с управлением, и его машина врезалась в железное ограждение дороги.

В результате столкновения металлический отбойник пробил лобовое стекло автомобиля и прошел насквозь через салон, выбив заднюю дверь. Поразительно, но водитель автомобиля в этом страшном ДТП абсолютно не пострадал, а в машине, кроме него, никого не было.

По факту ведется разбирательство.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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