В Баку к 2020 году появится «Парк высоких технологий»

В Баку до 2020 года может появиться центр инноваций ООО «Парк высоких технологий» Министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана.

Об этом в ходе инновационного форума Microsoft в Баку сообщил глава этого ООО Турал Керимли.

Центр создается на базе Хатаинского телекоммуникационного узла ООО «Бакинская телефонная связь» на площади 7 тыс. квадратных метров.

Все IT-компании, которые будут работать на его территории, получат статус резидентов и будут пользоваться налоговыми преференциями.

Лада Евграшина, Г.Р.