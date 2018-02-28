1news.az
Технологии
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

В Баку к 2020 году появится «Парк высоких технологий»

28 Февраля, 2018 в 23:31 ~ 1 минута на чтение 397
В Баку к 2020 году появится «Парк высоких технологий»

В Баку до 2020 года может появиться центр инноваций ООО «Парк высоких технологий» Министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана.

Об этом в ходе инновационного форума Microsoft в Баку сообщил глава этого ООО Турал Керимли.

Центр создается на базе Хатаинского телекоммуникационного узла ООО «Бакинская телефонная связь» на площади 7 тыс. квадратных метров.

Все IT-компании, которые будут работать на его территории, получат статус резидентов и будут пользоваться налоговыми преференциями.

Лада Евграшина, Г.Р.

397

просмотров
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Технологии

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2018 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены
entonee.net