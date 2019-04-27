В Баку изменена схема движения 20 автобусных маршрутов - КАРТА

В связи с ремонтом и реконструкцией улицы Явера Алиева в поселке им. Бакиханова в Сабунчинском районе Баку движение ряда автобусных маршрутов будет ограничено и изменено.

Как сообщил 1news.az руководитель пресс-службы Бакинского транспортного агентства (БТА) Маис Агаев, в частности, будут временно изменены схемы движения автобусных маршрутов №№22, 24, 35, 40, 49, 55, 57, 60, 76, 78, 105, 106, 113, 141, 185, 186, 191, 208, 209 и 213.

«Движение автобусов этих маршрутов будет ограничено и изменено на проезд по альтернативным дорогам – улицам Х.Хасмамедова и Л.Мамедбейли», - подчеркнул М.Агаев.

Тимур Рзаев, И.А.