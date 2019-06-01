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В Баку избит адвокат, инцидент отслеживает Коллегия адвокатов - ФОТО

Сегодня в 14:35 ~ 1 минута на чтение 350
В Баку избит адвокат, инцидент отслеживает Коллегия адвокатов - ФОТО

В Бинагадинском районе Баку избит молодой адвокат, член Коллегии адвокатов Азербайджана Орхан Кенгерли.

Как сообщает 1news.az, он был избит, когда направлялся в 4-е отделение Управления полиции Бинагадинского района.

По факту ведется разбирательство.

Председатель правления Коллегии адвокатов Азербайджана Анар Багиров, комментируя этот инцидент, заявил, что нападение на любого адвоката он расценивает как нападение на него лично.

«Этот инцидент должен быть расследован, и виновные должны получить самое суровое из предусмотренных законом наказание. Для этого с нашей стороны уже делается все необходимое», - подчеркнул А.Багиров.

Тимур Рзаев, Г.Р.

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