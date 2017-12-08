В Баку из-за Wi-Fi произошла массовая драка с поножовщиной, есть раненые

В поселке Зиря Хазарского района Баку из-за доступа к бесплатному Wi-Fi произошла массовая драка с поножовщиной, есть раненые.

Как сообщили 1news.az в районном управлении полиции, житель поселка Хагани Алиев (1992 года рождения) стоял под окном дома местного жителя Алекпера Ализаде и пользовался его Интернетом, который не был защищен паролем.

Увидев это из окна, А.Ализаде выразил свое возмущение бесцеремонностью соседа. Услышавший это другой сосед, Эмин Алиев, также заявил Хагани, что он поступает не по-соседски, пользуясь Интернетом без разрешения. На этой почве произошел конфликт, завязалась драка, в ходе которой Хагани Алиев нанес ножевые ранения А.Ализаде и Э.Алиеву.

Пострадавшие доставлены в больницу, их состояние оценивается как средней степени тяжести, угрозы жизни нет.

Х.Алиев задержан, по факту начато расследование.

Тимур Рзаев, Э.Т.