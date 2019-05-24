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В Баку ищут родителей потерявшегося ребенка – ФОТО

Сегодня в 15:56 ~ 1 минута на чтение 1375
В Баку ищут родителей потерявшегося ребенка – ФОТО

Возле рынка в поселке «8-й километр», расположенном в Низаминском районе Баку, найден ребенок – мальчик 7-8 лет.

Как сообщили 1news.az в районном управлении полиции, ребенок пока не может назвать ни имени родителей, ни своего адреса.

Полиция обращается ко всем, кто узнал мальчика, с просьбой позвонить в МВД по номеру «102» или обратиться в Управление полиции Низаминского района Баку, расположенное в поселке «8-й километр» по адресу: улица Ш.Мирзоева, 127. Контактный телефон: 421-02-02.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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