В Баку и на Абшероне в воскресенье без осадков, до +11 градусов

В воскресенье, 25 февраля, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, без осадков, утром и вечером возможен слабый туман, изморось, ветер южный.

Как сообщили 1news.az в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов АР, завтра на Абшеронском полуострове температура воздуха ночью составит от +4 до +6, днем от +8 до +11 градусов, в Баку ночью температура составит от +4 до +6, а днем от +8 до +10.

Атмосферное давление составит 758 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью 70-80%, днем 60-65%.

В районах Азербайджана завтра также не ожидается осадков, однако местами возможен туман, ветер восточный.

Температура воздуха ночью составит от +2 до +7, днем от +8 до +13 градусов, в горной местности температура ночью может опуститься до -3, днем же ожидается от +4 до +9 градусов.

Талыб Бархудаев, Г.Р.