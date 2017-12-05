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В Баку произошло тяжелое ДТП, погибли 5 человек

Сегодня в 22:18 ~ 1 минута на чтение 376
В Баку произошло тяжелое ДТП, погибли 5 человек

В Баку грузовик столкнулся с легковым автомобилем.

Как сообщает Report, ДТП произошло на пролегающем через Гарадагский район отрезке автомобильной дороги Баку-Газах.

Потеряв управление за рулем легкового автомобиля марки "Mercedes", водитель врезался в кузов грузовика марки "КамАЗ".

На место происшествия привлечены сотрудники Службы спасения особого риска министерства по чрезвычайным ситуациям.

На данный момент из деформированного легкового автомобиля извлечены тела 3 человек. Спасатели занимаются извлечением тел еще двух лиц.

По факту ведется расследование.

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