В Баку произошло тяжелое ДТП, погибли 5 человек

В Баку грузовик столкнулся с легковым автомобилем.
Как сообщает Report, ДТП произошло на пролегающем через Гарадагский район отрезке автомобильной дороги Баку-Газах.
Потеряв управление за рулем легкового автомобиля марки "Mercedes", водитель врезался в кузов грузовика марки "КамАЗ".
На место происшествия привлечены сотрудники Службы спасения особого риска министерства по чрезвычайным ситуациям.
На данный момент из деформированного легкового автомобиля извлечены тела 3 человек. Спасатели занимаются извлечением тел еще двух лиц.
По факту ведется расследование.