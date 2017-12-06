В Баку едет фотовыставка «Red Bull Illume» – ФОТО

Впервые в Баку будут представлены известные мировые фотографии по тематике приключенческого и экстремального спорта.

Выставка «Red Bull Illume» продолжает свое мировое турне, и следующей остановкой станет город Баку. Соответствуя тематике освещения, 55 изображений финального этапа Image Quest 2016 будут выставлены на 2х2-метровых лайтбоксах. Наряду с этими фотографиями, также будут выставлены 5 фотографий победителей Национального конкурса мобильной фотографии, проводимого в Азербайджане в ноябре этого года. Победители этой категории будут объявлены на официальной церемонии открытия 19 декабря и получат дополнительные ценные призы от Irshad Telecom и Baku City Circuit.

Выставка пройдет в парке вокруг потрясающего Центра Гейдара Алиева, в самом сердце столицы. Его элегантная архитектура является одновременно символом инноваций и свидетельством очаровательной истории и богатого культурного наследия нации.

Бакинская выставка обещает быть интересной. Выставка будет проходить с 19 декабря 2017 года по 15 января 2018 года и будет открыта ежедневно с 17.00 до 23.00. В выходные дни будут организованы дополнительные развлекательные программы. Вход бесплатный.

Дополнительная информация о конкурсе и выставке размещена на сайте redbullillume.com.

О Red Bull Illume:

Red Bull Illume является крупнейшим в мире международным конкурсом фотографии, посвященным экстремальным и приключенческим видам спорта. Он демонстрирует самую творческую и захватывающую фотографию на планете как свой уникальный образец исскуства, и его главная цель – приблизить общественность к миру экстремального спорта. Red Bull Illume Image Quest 2016 стал 4-м конкурсом после более ранних выпусков в 2007, 2010 и 2013 годах. Новинкой для конкурса 2016 года стала категория Mobile.

На Red Bull Illume Image Quest 2016 было представлено рекордное количество работ – 34624 фотографии 5645 фотографов из 120 стран. На церемонии награждения победителей Red Bull Illume, проходившей в Чикаго, США, 28 сентября 2016 года, были представлены работы 55 финалистов в 11 категориях и общего победителя, выбранного жюри из 53 фоторедакторов. Немецкий фотограф Лоренц Холдер занял первое место во второй раз со своим снимком спортсмена Сенада Гросика, ехавшего на своем BMX по мосту в осенней Германии. Все финальные снимки будут показаны в Баку на выставке Red Bull Illume Tour. Официальными партнерами для 2016 Image Quest являются японский гигант потребительской электроники Sony, интернет-магазин Yodobashi, внешние хранилища G-Technology и эксперты по освещению broncolor.