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В Баку девушка скончалась после операции на носу - ФОТО

Сегодня в 14:01 ~ 1 минута на чтение 612
В Баку девушка скончалась после операции на носу - ФОТО

В Баку девушка скончалась после операции по исправлению искривленной перегородки носа.

Как сообщает 1news.az, родные Гюльяз Гаджиевой (1992 года рождения) обратились в Trend и сообщили, что девушка скончалась ночью 18 апреля в одной из частных клиник.

«Ей в течение 15 дней провели три операции по исправлению искривления носовой перегородки. Последнюю операцию Гульяз перенесла в среду, 17 апреля. Она потеряла много крови (так как она уже не свертывалась) и впала в кому, из которой уже не вышла», - подчеркнули родственники девушки.

Отметим, что, как сообщили 1news.az в правоохранительных структурах Баку, по факту смерти Гюльяз Гаджиевой ведется разбирательство.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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