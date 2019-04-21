В Баку девушка привела в дом парня и не пускала мать в квартиру

В Баку женщина обратилась в МЧС и службу 102 МВД, указав что, ее дочь не открывает дверь квартиры, где они проживают.

Как сообщает ONA, на территорию были немедленно привлечены сотрудники полиции, скорой помощи и спасатели.

С помощью специальных приборов и техники спасатели открыли дверь квартиры.

Однако зайдя туда, женщина встретила свою дочь с парнем. Девушка заявила, что пригласила парня домой на ужин.

В виду того, что поведение молодых вызвало у сотрудников полиции подозрения, они были доставлены в органы полиции.

Эльшан Рустамов