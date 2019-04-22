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В Баку девочка бросилась с пятого этажа, но осталась жива

Сегодня в 18:51 ~ 1 минута на чтение 373
В Баку девочка бросилась с пятого этажа, но осталась жива

В 4-м микрорайоне Насиминского района Баку 13-летняя девочка совершила попытку суицида.

Как сообщили 1news.az в районной прокуратуре, из окна пятого этажа дома на улице Мир Джалала бросилась 13-летняя  Ульвия Мамедова.

К счастью, девочка осталась жива – она упала на ветки дерева, растущего у подъезда, которые самортизировали удар, и только потом на землю.

Девочку доставили в больницу, ее состояние оценивается как удовлетворительное, угрозы жизни нет.

По факту начато расследование, устанавливаются причины попытки суицида.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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