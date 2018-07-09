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В Баку чуть не протаранили водителя, ехавшего на свой «зеленый» - ВИДЕО

Сегодня в 11:40 ~ 1 минута на чтение 92
В Баку чуть не протаранили водителя, ехавшего на свой «зеленый» - ВИДЕО

На перекрестке улиц Рашида Бейбутова и Бакиханова в Насиминском районе Баку чуть не произошло серьезное ДТП.

Как сообщает 1news.az, на записи, снятой видеорегистратором, запечатлено, как в автомобиль, начавший движение на разрешающий сигнал светофора, на перекрестке чуть не врезался в проехавший на «красный» автомобиль KIA Optima (госномер 99-ED-991).

Отметим, что по правилам (статья 36 ПДД «Основные обязанности и права участников дорожного движения») участники дорожного движения обязаны подчиняться сигналам светофора.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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