В Баку чуть не протаранили водителя, ехавшего на свой «зеленый» - ВИДЕО

На перекрестке улиц Рашида Бейбутова и Бакиханова в Насиминском районе Баку чуть не произошло серьезное ДТП.

Как сообщает 1news.az, на записи, снятой видеорегистратором, запечатлено, как в автомобиль, начавший движение на разрешающий сигнал светофора, на перекрестке чуть не врезался в проехавший на «красный» автомобиль KIA Optima (госномер 99-ED-991).

Отметим, что по правилам (статья 36 ПДД «Основные обязанности и права участников дорожного движения») участники дорожного движения обязаны подчиняться сигналам светофора.

Тимур Рзаев, Э.Т.