В Баку брат убил одну сестру и ранил другую

В поселке Бузовна Хазарского района Баку произошли умышленное убийство и покушение на убийство.

Как сообщили 1news.az в районном управлении полиции, 43-летний ранее судимый Мухтар Ахлиманов на почве бытового конфликта ударом ножа убил свою 55-летнюю сестру Саадат Ахлиманову и тяжело ранил 57-летнюю сестру Малахат Ахлиманову.

По факту районной прокуратурой возбуждено уголовное дело по статьям 120.1 («Умышленное убийство») и 29.120.2.7 («Покушение на убийство двух и более лиц») Уголовного кодекса АР, ведется следствие.

По предварительным данным, вышедший из тюрьмы М.Ахлиманов требовал от сестер продать часть доставшегося в наследство от родителей земельного участка и отдать ему деньги.

Тимур Рзаев, Э.Т