В Баку более чем на треть уменьшилось число погибших в ДТП

В январе-марте 2019 года в Баку произошло 116 дорожно-транспортных происшествий (ДТП).

Как сообщили 1news.az в Управлении Государственной дорожной полиции Главного управления полиции Баку, в них погибли 33 человека, 107 получили травмы.

В сравнении с аналогичным периодом 2018 года количество ДТП уменьшилось на 14,1%, число пострадавших в них – на 0,9%, а число погибших - на 36,6%.

Управление Государственной дорожной полиции Баку призывает водителей и пешеходов быть внимательными и ответственными на дорогах, соблюдать правила дорожного движения.

Тимур Рзаев, Э.Т.