В Баку без вести пропал пожилой мужчина - ФОТО

В Сабунчинском районе Баку без вести пропал 79-летний мужчина.

Как сообщили 1news.az в районном управлении полиции, родственники Юрия Ефимовича Гёева обратились в управление с заявлением об его исчезновении – мужчина вечером вышел из своего дома в поселке Бакиханова и не вернулся.

Сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия, среди полицейских распространены фотографии мужчины, предпринимаются все необходимые меры для его скорейшего нахождения.

Мужчина страдает провалами в памяти, поэтому мог сесть на автобус и куда-то уехать, или гулять по столице.

Полиция обращается ко всем, кто располагает хоть какой-нибудь информацией о местонахождении Юрия Гёева, позвонить в МВД по номеру «102» или обратиться в Управление полиции Сабунчинского района, расположенное по адресу: поселок Бакиханова, улица Мира, 8, телефоны: 425-02-02, 450-02-02.

Можно позвонить и родственникам мужчины по номеру (050) 541-30-06.

Тимур Рзаев, Э.Т.