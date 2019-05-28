В Баку автомобиль сбил уборщицу на дороге – ФОТО

В Сабунчинском районе Баку, на дороге возле станции метро «Кероглу» автомобиль сбил женщину, убиравшую территорию.
Как сообщили 1news.az в районном управлении полиции, Гюнель Тариэль гызы Фарманова, управляя автомобилем марки Wolskwagen Polo, сбила Нуру Намаз гызы Асланову (1945 года рождения). От полученных травм пожилая женщина скончалась на месте.
По факту начато разбирательство, назначена автотехническая экспертиза.
Тимур Рзаев
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