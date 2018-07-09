В Баку автомобиль сбил двух детей, внезапно выбежавших на дорогу – ВИДЕО

На улице Мира в поселке Бакиханова Сабунчинского района Баку произошло ДТП.

Как сообщили 1news.az в Управлении государственной дорожной полиции Баку, двое детей 13 и 8 лет, переходя улицу, по невнимательности не заметили приближающийся BMW, который сбил их. Водитель BMW просто не успел отреагировать и затормозить, когда дети внезапно выбежали на дорогу из-за остановившихся слева автомобилей.

К счастью, дети остались живы, они доставлены в больницу с травмами, причем младший пострадал более серьезно.

По факту ведется разбирательство, устанавливается степень вины водителя и скорость, с которой он ехал в жилой зоне.

Тимур Рзаев, Э.Т.