В Баку автомобиль известного видеоблогера отправили на штрафстоянку за экстратюнинг – ФОТО - ВИДЕО

Дорожная полиция Баку приняла строгие меры в отношении известного видеоблогера (вайнера) Гусейна Азизоглу.

Как сообщили 1news.az в Управлении государственной дорожной полиции Баку, за грубое нарушение правил дорожного движения, недопустимые изменения заводской конструкции и незаконный тюнинг принадлежащий Г.Азизоглу автомобиль марки «Нива» (госномер 10-SL-019) доставлен на штрафстоянку.

В отношении самого Азизоглу будут приняты меры, предусмотренные законом.

Отметим, что в полиции выразили сожаление в связи с тем, что Гусейн Азизоглу, который известен своими роликами на социальные темы и проблемы, в реальной жизни сам стал нарушителем и тем самым подает не самый лучший пример своим подписчикам.

Тимур Рзаев, Э.Т.