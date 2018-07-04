В Баку автобусы перешли на обычный режим работы

В связи с устранением проблем в энергоснабжении Баку отменен особый режим работы автобусов.

Как сообщает АПА, об этом говорится в информации Бакинского транспортного агентства. В настоящее время перевозка пассажиров осуществляется в обычном порядке.

БТА выражает благодарность перевозчикам за непосредственное участие и помощь в организации перевозки пассажиров при особом режиме работы, СМИ - за поддержку в своевременном информировании населения о работе транспорта 3-4 июля.

Также выражается глубокая признательность населению, которое с пониманием отнеслось к трудностям в работе транспорта в течение прошедших двух дней.