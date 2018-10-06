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В Баку автобус столкнулся с легковым автомобилем

Сегодня в 16:47 ~ 1 минута на чтение 590
В Баку автобус столкнулся с легковым автомобилем

В Баку произошло дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутного автобуса, курсирующего по маршруту №160.

Как сообщает Report, в результате ДТП водитель легковушки  Мансура Мамедова и ее шестилетний сын Рашад Мамедов получили травмы, пострадавшие доставлены в больницу.

По факту ведется расследование.

Напомним, что несколькими днями ранее автобус, курсирующий по маршруту №160, столкнулся с грузовым поездом. Тогда погибли двое, 40 человек пострадали.

По делу возбуждено уголовное дело, арестованы водитель автобуса и диспетчер компании-перевозчика.

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