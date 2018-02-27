В Баку автобус «отравил» выхлопными газами всю улицу – ВИДЕО

В Баку пассажирский автобус с неисправным мотором стал причиной настоящего экологического бедствия.

Как сообщает 1news.az, автобус маршрута №94 (госномер 99-XT-628) из-за неполадок в двигателе при движении оставлял за собой огромное облако сизого дыма, отравляя атмосферу выхлопными газами.

Как сообщил 1news.az руководитель пресс-службы Бакинского транспортного агентства (БТА) Маис Агаев, комментируя эту ситуацию, на сегодняшний день 50% автобусного парка столицы технически устарело.

«Бакинское транспортное агентство требует у перевозчиков постоянного обновления автобусного парка. Так, в 2017 году 1000 автобусов были капитально отремонтированы, кроме того, на нескольких маршрутах начали эксплуатироваться абсолютно новые автобусы. Эта работа будет продолжена, те перевозчики, которые не обновят автобусный парк, будут отстранены от работы.

За конкретно этот случай вина полностью лежит на пассажироперевозчике, не уделившем должного внимания техническому состоянию автобуса. Вопрос взят на контроль Бакинским транспортным агентством, будут приняты соответствующие меры», - подчеркнул М.Агаев.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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