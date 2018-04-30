В Баку арестованы бизнесмены - члены «лекарственной мафии», договорившиеся с врачами о продаже своих лекарств

Арестованы пять высокопоставленных сотрудников компаний Sanimed и Epidbiomed, которые обвиняются в незаконном обороте лекарственных препаратов.

Как сообщил 1news.az руководитель пресс-службы Генеральной прокуратуры Азербайджана Эльдар Султанов, арестованы руководитель ООО Sanimed Мушвиг Нагиев, учредитель ООО Epidbiomed Намик Алиев и его заместитель Кямал Мамедов, директор отдела продаж Хафиз Оруджев и торговый агент Асим Керимов.

Предварительным следствием установлено, что указанные лица с целью получения большей прибыли с 2011 года ввозили в страну 19 наименований эквивалентных лекарственных препаратов стоимостью более одного миллиона манатов, что намного дороже оригинальных лекарственных препаратов.

С помощью сотрудников руководимой ими фирмы они договорились приблизительно со 100 врачами, работающими в государственных и частных учреждениях, которым дали различные суммы денег за то, чтобы они назначали обращающимся к ним больным именно эти препараты, причем, в большем объеме, чем необходимо. Таким образом, они добились реализации большой партии завезенных лекарств.

Кроме того, было установлено, что они долгое время организовывали ввоз в страну и продажу лекарственных препаратов неизвестного происхождения, не прошедших государственную регистрацию.

Все это подтверждается показаниями самих арестованных, свидетелей, а также тетрадями с пометками о передаче 50-1000 манатов в месяц за назначение пациентам лекарств отдельными врачами, документами «черной бухгалтерии» о незаконном обороте лекарственных средств и т.д.

В настоящее время продолжаются следственно-оперативные мероприятия по выявлению и привлечению к уголовной ответственности всех лиц, участвовавших в совершении преступления.

Генпрокуратура просит граждан, которые пострадали от противозаконных действий этих лиц, обращаться на «горячую линию» 161 Главного управления по борьбе с коррупцией при генпрокуроре Азербайджана.

Тимур Рзаев