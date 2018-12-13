В Бакметрополитене произошла потасовка между входящими и выходящими из вагона пассажирами

На станции метро «Гянджлик» минувшим вечером произошла потасовка между входящими и выходящими из вагона пассажирами.

Как сообщил 1news.az начальник Отдела по связям с общественностью Бакинского метрополитена Бахтияр Мамедов, между несколькими пассажирами произошла словесная перепалка, переросшая в конфликт. Причиной стало то, что стоявшие на перроне люди не давали нормально пройти выходящим из вагона пассажирам.

«Сотрудники метро и полиции вмешались в инцидент. Поспорившие пассажиры не стали подавать друг на друга жалобы в полицию, а так как грубого нарушения общественного порядка не было, сотрудники полиции побеседовали с пассажирами и урегулировали конфликт на месте», - заявил Б.Мамедов.

Тимур Рзаев, Э.Т.