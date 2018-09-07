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В Бакметрополитене пьяный мужчина приставал к девушкам – ВИДЕО

7 Сентября, 2018 в 17:28 ~ 1 минута на чтение 41356
В Бакметрополитене пьяный мужчина приставал к девушкам – ВИДЕО

На станции метро «Нариман Нариманов» произошел неприятный инцидент.

Как сообщили очевидцы, взрослый мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, приставал к девушкам на перроне станции и в целом вел себя неадекватно.

Как сообщил 1news.az начальник Отдела по связям с общественностью Бакинского метрополитена Бахтияр Мамедов, мужчина был оперативно задержан дежурившими на станции сотрудниками метро, по факту ведется разбирательство.

«В случае подобного поведения отдельных пассажиров мы просим граждан незамедлительно обращаться к сотрудникам полиции или к дежурной по станции», - подчеркнул Б. Мамедов.

Тимур Рзаев

ВИДЕО - BAKU.WS

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