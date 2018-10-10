В Бакинской высшей школе нефти пройдет III Евразийская конференция IAEE

В Бакинской высшей школе нефти (БВШН) пройдет III Евразийская конференция Международной ассоциации энергетической экономики (International Association for Energy Economics – IAEE) на тему «Последствия глобальных изменений в энергетической отрасли в регионе Каспия и Центральной Азии».

Конференция состоится 18-20 октября этого года при организационной поддержке БВШН.

На ней планируется обсуждение вопросов обеспечения устойчивости поставок электроэнергии; энергоэффективности в Евразийском регионе; использования инноваций в газовой промышленности; глобальных вызовов обеспечения энергетической безопасности в регионе.

Как ожидается, на конференции выступят представители Министерства экономики и Министерства энергетики Азербайджана, менеджеры и эксперты SOCAR, БВШН, BP, ЗАО «Южный газовый коридор», других компаний и организаций.

Э.Т.