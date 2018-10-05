В Бакинской Высшей школе нефти отметили Всемирный день учителей - ФОТО

Торжественное собрание, посвященное Всемирному дню учителей, прошло в Бакинской Высшей школе нефти (БВШН) 5 октября.

Как говорится в сообщении БВШН, в нем приняли участие ректор Эльмар Гасымов, профессорско-преподавательский состав, представители администрации и студенты вуза, а также представители СМИ.

Эльмар Гасымов поздравил преподавателей вуза с их профессиональным праздником и пожелал им больших успехов в их научной и педагогической деятельности. Напомнив слова общенационального лидера Гейдара Алиева: «Я не знаю звания выше, чем учитель», он отметил, что азербайджанский народ испокон веков уважал учителей и их благородный труд, и что эта традиция должна бережно сохраняться.

Ректор подчеркнул, что Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев оказывает постоянную поддержку учителям страны.

По словам Эльмара Гасымова, свидетельством этой заботы стало и присуждение Распоряжением главы государства почетных званий и наград преподавателям вузов республики. В том числе доцент кафедры нефтегазовой инженерии БВШН Ханум Джафарова награждена медалью «Tərəqqi» («Прогресс»), а профессору этой кафедры Фуаду Велиеву присвоено звание «Почетный учитель».

Затем ректор Высшей школы вручил профессору кафедры нефтегазовой инженерии Сиявушу Азакову нагрудный знак «Почетный нефтяник» и пожелал дальнейших успехов в работе. Почетного звания профессор удостоен приказом президента SOCAR Ровнага Абдуллаева в связи с Всемирным днем учителя и 70-летним юбилеем, за большой вклад в подготовку кадров для нефтяной промышленности страны.

Группе профессоров, преподавателей и сотрудников администрации БВШН были вручены почетные грамоты Высшей школы. Почетные грамоты присвоены профессору Сиявушу Азакову – за многолетнюю научно-преподавательскую деятельность и в связи с 70-летним юбилеем; профессору Фуаду Велиеву, профессору Зияфеддину Асадову, Манафеддину Намазову, Эркину Ибрагимову, Фараду Камьяби, Наиле Аллахвердиевой, Лейле Мурадханлы, Азизу Чанкая и Асифу Годжаеву – за многолетнюю научно-преподавательскую деятельность; Зафару Гурбанову, Октаю Мамедову, Натигу Гурбанову, Кенуль Магеррамовой и Шахрияру Мамедову – за многолетнюю профессиональную деятельность и высокие показатели в работе.

Специальный приз ректор БВШН вручил команде студентов вуза, которая заняла второе место в финале республиканского конкурса «CanSat Азербайджан 2018», проведенного ОАО «Азеркосмос» совместно с Министерством образования Азербайджана.

1news.az