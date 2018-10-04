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В бакинской школе умер ученик седьмого класса

Сегодня в 23:49 ~ 1 минута на чтение 205
В бакинской школе умер ученик седьмого класса

Сегодня примерно в 18:00 в школе №26 Хазарского района города Баку умер ученик 7-го класса.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Azvision.az, погибший Зейналов Мамедага являлся учеником школы №125.

Согласно информации учитель физкультуры в школе №26 по имени Теймур, по дороге домой заметил недомогание у М.Зейналова, который являлся его родственником и повел его с собой в школу.

«Школьник перенес операцию на сердце и страдал от приступов эпилепсии. Учитель пытался оказать ему первую помощь и позвонил своей супруге, работающей в поликлинике. Ребенку незамедлительно была оказана первая помощь. К сожалению, ребенок скончался до прибытия кареты скорой помощи», - говорится в информации.

Следует отметить, что М.Зейналов являлся единственным ребенком в семье.

Р.Д.

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