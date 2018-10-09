В Бакинском метрополитене женщинам создали возможности для управления поездами - ФОТО

ЗАО «Бакинский метрополитен» завершил отбор желающих участвовать в курсах подготовки машинистов поездов метро, объявленный 16 июля 2018 года.

Как сказано в сообщении ЗАО, из 500 кандидатов были отобраны 17 человек и среди них - одна женщина.

Отмечается, что впервые были созданы условия для работы женщин в качестве машинистов поездов метро.

Изначально для участия в отборе подали заявки 10 женщин. Однако только одна женщина успешно прошла все этапы конкурса.

Отметим, что Бакинский метрополитен был запущен для пассажиров 25 ноября 1967 года. В настоящее время метро насчитывает 25 станций, общая протяженность линий - 36,7 км, 10 из этих станций имеют вестибюли. В метрополитене действуют 39 эскалаторов, длина которых составляет более 4000 метров.

А.А.