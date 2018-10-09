1news.az
Общество
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

В Бакинском метрополитене женщинам создали возможности для управления поездами - ФОТО

Сегодня в 19:00 ~ 1 минута на чтение 336
В Бакинском метрополитене женщинам создали возможности для управления поездами - ФОТО

ЗАО «Бакинский метрополитен» завершил отбор желающих участвовать в курсах подготовки машинистов поездов метро, объявленный 16 июля 2018 года.

Как сказано в сообщении ЗАО, из 500 кандидатов были отобраны 17 человек и среди них - одна женщина.

Отмечается, что впервые были созданы условия для работы женщин в качестве машинистов поездов метро.

Изначально для участия в отборе подали заявки 10 женщин. Однако только одна женщина успешно прошла все этапы конкурса.

Отметим, что Бакинский метрополитен был запущен для пассажиров 25 ноября 1967 года. В настоящее время метро насчитывает 25 станций, общая протяженность линий - 36,7 км, 10 из этих станций имеют вестибюли. В метрополитене действуют 39 эскалаторов, длина которых составляет более 4000 метров.

А.А.

Telegram WhatsApp

336

просмотров
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Общество

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2018 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены
entonee.net