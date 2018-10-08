Паника: В Бакинском метрополитене произошел сбой

Сегодня около 11 часов утра возникла проблема на станции метро «20 Января».

Как сообщает Axar.az, на станции метро «20 Января» граждан призвали покинуть вагоны.

Кроме того, пассажирам не позволили сесть в следующий поезд. Сотрудники метрополитена не сообщили причину подобных действий, что вызвало панику среди граждан.

По словам руководителя пресс-службы ЗАО «Бакинский метрополитен» Бахтияра Мамедова, люди были выведены из вагонов в связи с технической неисправностью.

«В 10.46 на станции метро «Эльмляр Академиясы» машинист обнаружил техническую неисправность, в связи с чем граждан попросили покинуть поезд на станции «20 Января», - сказал он.

Он также отметил, что ехавший за ним поезд бы запущен на линию как тестовый, поэтому гражданам не позволили им воспользоваться.

Эльшан Рустамов, Г.Р.