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В Бакинском метро установят новые турникеты – ФОТО

Сегодня в 12:05 меньше минуты на чтение 548
В Бакинском метро установят новые турникеты – ФОТО

ЗАО «Бакинский метрополитен» подписало соглашение с турецкой компанией KentKart EGE Elektronik об установке новых турникетов на автоматических контрольно-пропускных пунктах в вестибюлях новых станций метро.

Как сообщил 1news.az глава пресс-службы Бакметрополитена Насими Пашаев, группа сотрудников метрополитена уже направлена в командировку в Турцию, в город Измир, с целью подробного изучения программного обеспечения новых устройств.

Новые турникеты планируется установить на строящихся станциях Бакметрополитена.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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