В Бакинском метро установят новые турникеты – ФОТО

ЗАО «Бакинский метрополитен» подписало соглашение с турецкой компанией KentKart EGE Elektronik об установке новых турникетов на автоматических контрольно-пропускных пунктах в вестибюлях новых станций метро.
Как сообщил 1news.az глава пресс-службы Бакметрополитена Насими Пашаев, группа сотрудников метрополитена уже направлена в командировку в Турцию, в город Измир, с целью подробного изучения программного обеспечения новых устройств.
Новые турникеты планируется установить на строящихся станциях Бакметрополитена.
Тимур Рзаев, Э.Т.