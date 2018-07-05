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В Бакинском конгресс-центре состоялась церемония «Выпускник SABAH – 2018»

5 Июля, 2018 в 22:30 ~ 4 минуты на чтение 346
В Бакинском конгресс-центре состоялась церемония «Выпускник SABAH – 2018»

5 июля в Бакинском конгресс-центре состоялась церемония «Выпускник SABAH – 2018».

В мероприятии принимали участие заведующая отделом по вопросам гуманитарной политики Администрации Президента Фарах Алиева, заведующий отделом по вопросам молодежной политики и спорта, помощник Первого вице-президента Юсуф Мамедалиев, официальные представители государства и правительства, депутаты Милли Меджлиса, ректоры высших учебных заведений, эксперты по образованию и выпускники.

Вначале участники мероприятия ознакомились в фойе центра с выставкой на тему «Я - SABAH».

Мероприятие началось с исполнения государственного гимна Азербайджанской Республики.

Был продемонстрирован видеоролик о деятельности групп SABAH.

На мероприятии было зачитано поздравительное послание, адресованное Первым вице-президентом Азербайджанской Республики Мехрибан ханум Алиевой участникам церемонии «Выпускник SABAH».

Письмо зачитал заведующий отделом по вопросам молодежной политики и спорта Администрации Президента, помощник Первого вице-президента Юсуф Мамедалиев.

В письме говорится, что образование, как стратегическая и приоритетная сфера, постоянно находится в центре внимания нашего государства. На основании «Государственной стратегии по развитию образования в Азербайджанской Республике», подписанной Президентом Ильхамом Алиевым в 2013 году, в нашей стране проведен ряд коренных реформ в области образования, этот процесс продолжается и сегодня. Одна из наших основных целей заключается в повышении качества обучения в университетах и подготовке выпускников, отвечающих требованиям глобального рынка труда. «Образование – будущее нации» - исходя именно из этой мысли мы в последние годы под началом руководства страны добились ряда высоких показателей в области образования. Грамотность в Азербайджане сегодня, можно сказать, обеспечена на 100 процентов. Такая обстановка создает большие возможности, в первую очередь, для вас – молодежи. Естественно, наша страна в последние годы развивается во всех областях. Как сказал Президент Ильхам Алиев, мы должны сделать все возможное, чтобы это развитие было устойчивым. А для достижения этого молодежь, конечно, должна обладать знаниями. Эта мысль, несомненно, определяет наши взгляды и цели на будущее».

Отмечается, что одним из самых высоких достижений Демократической Республики за короткий период ее существования были новшества в области образования. Были предприняты такие важные шаги, как начало преподавания на азербайджанском языке, создание первого университета и поддержка обучения молодежи за рубежом. Однако отныне мы должны вместе стремиться к сохранению достигнутых успехов и доведению их до более высокого уровня. Добиться этого без участия граждан Азербайджана, в особенности, вас – молодежи, невозможно.

Министр образования Джейхун Байрамов подчеркнул, что развитие образования всегда имело исключительное значение для нашей страны. Министр отметил, что концепция «превращения черного золота в человеческий капитал» Президента Ильхама Алиева стала важной составной частью государственной политики, и проводимые реформы образования служат именно этой цели.

Министр отметил, что проект SABAH является не только изучением международного опыта, но и моделью образования, созданной с учетом азербайджанских ценностей и определенных страной целей. Коснувшись первых результатов, достигнутых созданными четыре года назад группами SABAH, министр сообщил, что 37 процентов 721 выпускника SABAH, окончивших высшие учебные заведения в 2017 году, продолжили образование на уровне магистратуры в Азербайджане, а 16 процентов – в зарубежных странах.

Подчеркнув, что успешный путь в современном и стремительно меняющемся мире проходит через единство профессиональных знаний, умений и способности быть открытыми для инноваций, Дж.Байрамов пожелал выпускникам SABAH успехов на этом пути, поздравил их.

Выпускники SABAH – студентка Бакинской музыкальной академии Вусаля Бабаева и студент Азербайджанского государственного экономического университета Самир Гусейнов говорили о возможностях, созданных для них SABAH, благоприятных условиях для подготовки в этих группах высококвалифицированных специалистов, отвечающих требованиям современного мира, подчеркнули, что полученные знания и умения сыграют важную роль в их дальнейшей карьере.

Затем выпускникам SABAH, добившимся в период обучения самых высоких академических показателей, были вручены сертификаты, кроме того, студентам третьего курса передан символический ключ «SABAH».

В заключение прозвучал гимн групп SABAH.

Отметим, что группы SABAH были созданы в 2014-2015 учебном году по 34 специальностям в семи государственных высших учебных заведениях. В настоящее время группы SABAH, функционирующие в 12 высших учебных заведениях, охватывают свыше 2300 студентов по более чем 40 специальностям. А в текущем учебном году завершили образование 842 выпускника «SABAH».

АЗЕРТАДЖ

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