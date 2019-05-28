В бакинском аэропорту приземлился самый большой пассажирский самолет в мире – ФОТО

В Международном аэропорту Гейдар Алиев приземлился самый большой пассажирский самолет в мире - Airbus A380.

Как сообщает 1news.az, чартерный рейс авиакомпании Hi Fly привез делегацию УЕФА на финал Лиги Европы, который состоится на Бакинском олимпийском стадионе в среду, 29 мая.

Отметим, что Airbus А380 - самый вместительный пассажирский авиалайнер в мире. Это двухэтажный самолет, который способен вмещать 544 пассажира и преодолевать расстояние в 15 тыс. километров без дозаправки. Эксплуатация лайнера началась в 2007 году.

Уникальность посадки такого крупного воздушного судна в Баку не только в том, что это происходит впервые, но в том, что далеко не каждый аэропорт мира способен принять такой крупный лайнер в принципе. Аэропорт для этого должен обладать длинной и прочной посадочной полосой.

Тимур Рзаев