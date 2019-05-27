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В Бакинский Международный морской торговый порт организован бизнес-тур

Сегодня в 18:15 ~ 1 минута на чтение 279
В Бакинский Международный морской торговый порт организован бизнес-тур

Члены Caspian European Club совершили бизнес-тур  в Бакинский Международный морской торговый порт.

Об этом сообщил первый заместитель председателя и главный исполнительный директор Caspian European Club Тельман Алиев.

Участники бизнес-тура приняли участие в мероприятии Port Festival 2019 в формате открытых дверей. Фестиваль проводился в связи с годовщиной церемонии открытия Бакинского Международного морского торгового порта в Аляте (нового Бакинского порта), сказал Тельман Алиев.

Участники бизнес-тура получили возможность встретиться с генеральным директором ЗАО «Бакинский Международный морской торговый порт» г-ном Талехом Зиядовым. Члены Caspian European Club ознакомилась со стендами фестиваля и проведенными акциями, вертолетным  шоу, получили исчерпывающую информацию об инфраструктуре и проведенной работе на одном из самых крупных морских торговых портов в Каспийском регионе.

Тельман Алиев отметил, что Caspian European Club традиционно проводит подобные  бизнес-туры для деловых людей с целью более детального ознакомления с  потенциалом крупнейших государственных и частных предприятий страны и региона, а также возможностями налаживания  партнерства.

Caspian European Club, объединяющий в своих рядах свыше 5000 компаний и организаций из 70 стран мира, был создан в июне 2002 года при поддержке крупнейших нефтегазовых компаний, работающих в Каспийско-Черноморском регионе и при активном участии Caspian Energy International Media Group. 

Основателем и первым председателем Caspian European Club является Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

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