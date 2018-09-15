В бакинских школах отпраздновали День знаний - ФОТО

В общеобразовательных школах Баку в субботу, 15 сентября, отметили День знаний.

Как сообщили в Управлении образования города (УОБ), в мероприятиях также приняли участие руководство управления, представители местных исполнительных властей, ветераны труда и войны, представители общественности.

Все праздничные мероприятия начались с исполнения Государственного гимна Азербайджана. Представители городского управления образования и гости поздравили учителей, учащихся и родителей с началом нового учебного года, пожелали им удачи.

Также в ходе праздничных мероприятий были представлены концертные программы с участием школьников.

В управлении отметили, что в новом учебном году в школы, находящиеся в подчинении УОБ, пойдут 442 147 учащихся, из которых более 48 000 учеников составляют первоклассники, а 690 учеников – учащиеся XII классов.

Талыб Бархудаев, Э.Т.