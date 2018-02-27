В Бахрейне посмеялись над холодной погодой на тестах в Барселоне

Ведущие официального «твиттер»-аккаунта «Международного автодрома Бахрейна» прокомментировали проблемы с погодой, возникшие во время зимних тестов Формулы-1 в Барселоне.

Как передает 1news.az со ссылкой на Чемпионат.com, в эти дни в Испании необычно холодно, в понедельник вечером даже пошёл снег. Это мешает командам Формулы-1 полноценно готовиться к новому сезону.



Ведущие аккаунта выложили скриншот одной из программ, демонстрирующих текущую погоду в Бахрейне и Барселоне. Сравнение наглядно демонстрирует преимущество Бахрейна, где 23 градуса и солнечно, в то время как в Испании лишь 4 градуса и возможен снег.

М.А