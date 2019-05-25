В Азербайджанском музее ковра состоялся поэтический вечер - ФОТО

В Азербайджанском музее ковра состоялся музыкально-поэтический вечер «Жизнь прекрасна», организованный музеем при поддержке Министерства культуры Азербайджана совместно с литературным проектом «Söz» и при участии Общественного объединения реабилитации инвалидов «GülSam», Общества инвалидов по зрению Азербайджана и Общественного объединения «Международное общество инвалидов».

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в музее, главными действующими лицами мероприятия «Жизнь прекрасна» стали люди с инвалидностью. Напомним, что в феврале нынешнего года в Азербайджанском музее ковра прошла выставка для инвалидов под названием «Прикосновение к истории и традициям», которая позднее стала частью постоянной экспозиции музея.

С экспонатами можно было ознакомиться тактильным способом, а также с помощью аудиозаписей и письменных материалов, созданных шрифтом Брайля. Кроме того, сотрудники отдела традиционных технологий Азербайджанского музея ковра обучили нескольких слабовидящих людей ковроткачеству и созданию эскизов ковров. Данный проект Азербайджанского музея ковра привлек огромное внимание общественности.

Музыкально-поэтический вечер «Жизнь прекрасна» стартовал открытием выставки работ людей с ограниченными физическими возможностями в фойе Азербайджанского музея ковра. На открытии вечера выступили директор Азербайджанского музея ковра, президент Национального комитета ИКОМ Азербайджана Ширин Меликова и руководитель проекта «Söz», член Союза писателей Азербайджана Нигяр Гасанзаде. Ведущим вечера был журналист Амид Гасангулиев, основатель Общественного объединения велосипедистов-инвалидов Азербайджана, с презентацией новых проектов выступили Рейхан Джафарова и Гадир Гурбанов. Они рассказали о создании электронного портала для инвалидов по зрению и проекта по разведению собак-поводырей.

Эльман Сулейманов презентовал свой роман «III Мировая война».

Программу вечера составили вокальные, инструментальные и поэтические номера.

В исполнении Айсель Ализаде под аккомпанемент фортепиано (Ильгар Ахмедов) прозвучала ария-плач Гюльчохры из оперетты «Аршин мал алан», песня «Gecələr keçir» Эльдара Мансурова в исполнении Нигяр Искендеровой, а также стихи Айгюн Джабббарлы и Закарии Гурбанова, продекламированные самими авторами.

Звучание тара (Ровшан Манафов, Идаят Байрамов) сопровождало стихи Нурлана Гасанова и Али Алекперова в их собственном исполнении, а также известную газель Насими «Разлука» в исполнении Натига Шихалиева.

Инструментальными выступлениями порадовали дуэты и трио. Идаят Байрамов (тар), Агамелик Нифтализаде (кяманча) и Аббас Иманлы (нагара) исполнили танец «Ягуту». Мухаммед Абышов (гармонь) и Аббас Иманлы (нагара) – танец «Жаля». Нурлан Ахмедов (гармонь) и Арзу Теймурова (фортепиано) – «Песню о Баку» Васифа Адыгезалова.

Помимо этого, гостям вечера было представлено стихотворение Исмаила Ахмедова под аккомпанемент кяманчи (Агамелик Нифтализаде), стихотворение Мурада Садыха «Hiss et», мугам в исполнении магистранта Азербайджанского университета искусств Сумы Тапдыговой и «Азан» в исполнении поэта и музыканта Мансура Рагимова.