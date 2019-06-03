В Азербайджанском музее ковра прошел фестиваль, приуроченный к Международному дню защиты детей - ФОТО

1 июня 2019 года в Азербайджанском музее ковра прошел фестиваль, приуроченный к Международному дню защиты детей.

Организаторы мероприятия – Министерство культуры АР, Азербайджанский музей ковра и семейный портал 4KIDS при поддержке посольств Турции, Украины, Монтенегро, Китая, Марокко, Индии, Индонезии и азербайджанского текстильного бренда Zadagan, а также литературного проекта Министерства культуры Söz и Азербайджанской европейской школы.

Участников и гостей мероприятия поприветствовала директор Азербайджанского музея ковра Ширин Меликова, после чего стартовала насыщенная программа фестиваля.

В большом концерте участвовало несколько детских коллективов. Среди них были представители бакинских средних школ – ансамбль народных танцев Бакинского турецкого лицея «Анадолу», учащиеся Азербайджанской интернациональной школы (TISA) и Азербайджанской европейской школы.

Перед гостями также выступили дети дипломатов из разных стран, которые представили на этом торжестве песни и танцы своих стран и народов, рассказывающие о богатстве и уникальности их культуры и традиций. Собравшиеся увидели танец детей Индонезии, выступление трех детских танцевальных ансамблей – Dostluq Rəqs Kollektivi, Группы народного танца Бакинского турецкого лицея «Анадолу» посольства Турции, «Таранг» посольства Индии. Максим Сельский и Виктория Колесник из посольства Украины продекламировали стихи.

Взрослые сотрудники всех посольств, поддержавших организацию фестиваля, совместными усилиями устроили благотворительную ярмарку, сбор средств от которой пойдет на оплату операции маленькой Айгюн Бабашовой, страдающей врожденным пороком сердца.

Тем временем малышам и детям постарше, собравшимся на праздник, некогда было скучать. К их услугам было множество полезных обучающих занятий и веселых развлечений. А также раздаваемая бесплатно газированная вода и лимонад бренда Aquavita от компании TAC – спонсора фестиваля.

Сотрудники Азербайджанского музея ковра представили спектакль кукольного театра «Сказка о Джыртдане» и организовали три мастер-класса – по изготовлению мини-ковриков, куклы-Тильды и кукол из носочков. Сотрудники портала www.4KIDS.az представили мастер-класс «Cola + Башня». Были представлены на фестивале и другие мастер-классы от различных организаций – по твистингу, слайму, прикладным видам искусства.

На фестивале выступили актеры Театра пантомимы. В рамках литературного проекта Министерства культуры Söz прошел концерт юных дарований. А чемпион

Азербайджана по танцам Егор Анисимов провел с малышами танцевальный флешмоб.

Кроме того, юных участников фестиваля ждали настольные игры, интеллектуальная игра «Фибоначчи», занятия по робототехнике, профориентации, психологии, ораторскому искусству, фотоискусству, нумизматике и ментальной арифметике, а также состязания по теннису, гимнастике и другие спортивные игры на открытом воздухе (со скакалками, обручами, на батутах и пр.). Самых маленьких развлекал аниматор в костюме Леди Баг, а также Профессор Николя со своим шоу.

По итогам мероприятия всем юным участникам концерта, а также взрослым из числа организаторов были выданы сертификаты.



1news.az