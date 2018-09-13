1news.az
Общество
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

В Азербайджане жертва ДТП засняла перед смертью все на камеру – ВИДЕО

Сегодня в 10:42 ~ 1 минута на чтение 747
В Азербайджане жертва ДТП засняла перед смертью все на камеру – ВИДЕО

Обнародовано видео смертельной аварии, произошедшей в Сумгайыте.

Как сообщает 1news.az, автомобиль марки «Жигули», за рулем которого находился житель Сумгайыта Эльчин Мамедов, столкнулся с автомобилем марки Mercedes, которым управлял житель города Орхан Гасанов.

В результате ДТП водитель «Жигули» и его пассажир скончались на месте.

По факту ведется расследование, предварительные итоги которого показывают, что причиной гибели людей стал резкий маневр водителя Mercedes.

Отметим, что до ДТП пассажир автомобиля записывал поездку на видеокамеру телефона, благодаря чему невольно заснял собственную смерть.

Тимур Рзаев, Э.Т.

 

 

Telegram WhatsApp

747

просмотров
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Общество

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2018 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены
entonee.net