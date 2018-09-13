В Азербайджане жертва ДТП засняла перед смертью все на камеру – ВИДЕО

Обнародовано видео смертельной аварии, произошедшей в Сумгайыте.

Как сообщает 1news.az, автомобиль марки «Жигули», за рулем которого находился житель Сумгайыта Эльчин Мамедов, столкнулся с автомобилем марки Mercedes, которым управлял житель города Орхан Гасанов.

В результате ДТП водитель «Жигули» и его пассажир скончались на месте.

По факту ведется расследование, предварительные итоги которого показывают, что причиной гибели людей стал резкий маневр водителя Mercedes.

Отметим, что до ДТП пассажир автомобиля записывал поездку на видеокамеру телефона, благодаря чему невольно заснял собственную смерть.

Тимур Рзаев, Э.Т.