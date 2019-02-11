В Азербайджане женщина родила на посту Дорожной полиции – ВИДЕО

На посту «Наваи» Государственной дорожной полиции МВД Азербайджана успешно были приняты роды.

Как сообщили 1news.az в Дорожной полиции, водитель автобуса маршрута Баку – Мингячевир остановился у поста, так как одна из пассажирок, беременная женщина, внезапно почувствовала приближение родов.

Женщину отвели в медпункт поста, инспекторы оказали ей первую медицинскую помощь. Затем прибывшие врачи «Скорой помощи» приняли у нее роды, родилась девочка. Ребенок и роженица были доставлены в больницу, их состояние оценивается как нормальное.

Семья роженицы выражает большую благодарность сотрудникам Дорожной полиции за оказанную помощь.

Тимур Рзаев