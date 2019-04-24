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В Азербайджане женщина 25 лет держит брата на цепи - ФОТО

Сегодня в 11:42 ~ 1 минута на чтение 740
В Азербайджане женщина 25 лет держит брата на цепи - ФОТО

Жительница села Гараберк Уджарского района Азербайджана 25 лет держит душевнобольного брата на цепи.

Как сообщила 1news.az детская правозащитница, председатель  Союза детей Азербайджана Камаля Агазаде, она держит брата то в подвале дома, то в курятнике. 

«Подобное бесчеловечное обращение связано с тем, что женщина присваивает пенсию брата. Меня поражает и то, что жители села, знающие об этом, не только ни разу не попытались вмешаться в ситуацию и вызволить  несчастного из заточения, но даже ни разу за все эти годы не сообщили о происходящем в госструктуры», - подчеркнула К.Агазаде, которая уже обратилась в соответствующие органы для проведения разбирательства по факту.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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