В Азербайджане завершилось исполнение указа по проблемным кредитам

Завершилось исполнение указа «О дополнительных мерах, связанных с решением проблемных кредитов физических лиц в Азербайджанской Республике», подписанного Президентом Ильхамом Алиевым 28 февраля 2019 года.

Как сообщает 1news.az, об этом говорится в совместном заявлении Министерства финансов и Палаты по надзору за финансовыми рынками.

Согласно сообщению, на 31 мая 2019 года компенсация выплачена 95,5% граждан. Общая сумма выплаченных компенсаций составляет 91,4% от выделенной суммы.

По различным причинам (нахождение лиц за границей, смерть и т.д.) за компенсацией не обратились 27,5 тысячи человек, кредиты 20,5 тысячи из них приходятся на долю недействующих банков или небанковских кредитных организаций, а семи тысяч - на действующие банки.

Эти граждане после 31 мая могут обратиться в банки, филиалы и отделения национального оператора почтовой связи и получить причитающуюся им сумму компенсации.

Кроме того, исследование обращений около 13 тысяч граждан еще продолжается. В рамках созданной в палате апелляционной комиссии на эти обращения будут даны ответы в порядке очереди.

Осуществленные платежи были реализованы за счет выделенных Министерством финансов в рамках шести траншей 600,1 миллиона манатов. Эти средства были направлены на погашение просроченных кредитов на сумму 288,8 миллиона манатов 562 тысячам физических лиц, оставшиеся 311,3 миллиона манатов были отданы в распоряжение клиентов.

В целом в рамках указа банки и небанковские кредитные организации списали пенни и начисленных процентов по 126 тысячам кредитов на 107 миллионов манатов, и этот процесс еще продолжается.

Также полностью погашены 42 тысячи кредитов, с началом процессов реструктуризации до сегодняшнего дня около 10 тысяч займов на общую сумму 11 миллионов манатов были реструктуризированы на выгодных условиях, и этот процесс продолжится до конца текущего года.

В рамках исполнения указа с целью обеспечения прозрачности и оперативности процессов палатой был создан специальный электронный портал, на который поступило 1,7 миллиона обращений по проблемным кредитам от 685 тысяч пользователей.

Общее количество просмотров на этом портале составило около трех миллионов. В колл-центр палаты «966» поступило более 117 тысяч звонков.

1news.az