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В Азербайджане запрещено загрязнение окружающей среды отходами табачной продукции

Сегодня в 19:26 ~ 1 минута на чтение 274
В Азербайджане запрещено загрязнение окружающей среды отходами табачной продукции

На первом осеннем  заседании Милли Меджлиса 1 октября на обсуждение был вынесен проект изменений в Кодекс об административных правонарушениях.

Как сообщает 1news.az, в соответствии с поправками, штраф в размере 50 манатов предусмотрен  за загрязнение окружающей среды отходами табачной продукции.

Штраф в размере 100 манатов предусмотрен  за привлечение несовершеннолетних к приобретению и употреблению табачных изделий, за принуждение к использованию табака.

Кроме этого, за создание условий для курения табачных изделий в местах, запрещенных законом, или за предложение курения, должностных лиц ждет штраф в размере 500 манатов, юридических лиц – 1200 манатов.

Проект был принят путем голосования.

Эльшан Рустамов, И.А.

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