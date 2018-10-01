В Азербайджане запрещается курение сигарет в транспорте

На первом осеннем заседании Милли Меджлиса 1 октября на обсуждение был вынесен проект изменений в Кодекс об административных правонарушениях.

Как сообщает 1news.az, в соответствии с поправками, будут применяться штрафы в размере от 40 до 50 манатов для лиц, курящих сигареты в автобусах, регулярно функционирующих по внутригородским, межрайонным и международным маршрутам.

Этот штраф также будет применяться за курение табачной продукции, в том числе сигарет, в салоне транспортных средств, используемых для перевозки пассажиров, и в автомобилях такси.

Проект был принят путем голосования.

Эльшан Рустамов, И.А.