В Азербайджане замечен пакистанец, предположительно замешанный в торговле детьми - ФОТО

Гражданин Пакистана Изак Джавед, который предположительно замешан в торговле детьми, замечен в Азербайджане.

Об этом, как сообщает 1news.az, на своей странице в Facebook написал представитель благотворительной организации UAFA («Организация совместной помощи Азербайджану») Салех Насиров.

По его словам, данный человек пришел к ним в офис с просьбой оказать ему финансовую помощь или выделить ему еды и место для ночлега.

«Когда он пришел в наш офис, там были одни девушки. Потом к нему вышел я и спросил, чего он хочет. Он сказал, что потерял все свои документы, деньги и кредитные карточки. Незнакомец также добавил, что ничего не ел в течение последних двух дней», - отмечает автор поста.

По словам Салеха Насирова, он сразу заподозрил что-то неладное, и поиск по имени в Google подтвердил его подозрения – человек с очень похожей внешностью и именем упоминался в нескольких случаях, связанных с торговлей детьми из Пакистана.

В своей беседе с 1news.az по данному вопросу, С.Насиров отметил, что посоветовал ему обратиться в правоохранительные органы Азербайджана по поводу кражи документов, на что этот человек отметил, что там ему, дескать, не помогут.

«Он сказал, что родом из Пакистана, держит там приют и даже дал мне свою визитную карточку, где было написано его имя и название дома сирот, которым он управляет. Этот человек, которого звали Изак Джавед, вызвал у меня подозрение. Я сказал, что ему могут помочь в посольстве Пакистана в Азербайджане. Видимо такой совет ему не угодил. Он начал говорить о том, что там ему обещали помочь с документами и т.д., а ему только нужны деньги, еда и ночлег. Я ему сказал, что того, что он просит я ему не дам. Все что я могу сделать, только направить его по соответствующим инстанциям. Вероятно, что будь перед ним менее бдительный человек, он бы развел его, как минимум и на деньги, и на еду», - продолжил представитель UAFA в Азербайджане.

По словам С.Насирова, не добившись своего И.Джавед покинул офис, но вызванное его поведением подозрение заставило автора поста вбить его имя в интернет-поисковик.

И интуиция не подвела С.Насирова, так как он нашел ряд материалов о том, что данный тип предположительно замешан в торговле детьми.

Согласно информации, размещенной в одном из блогов, несколько лет назад он был замешан в качестве посредника в попытке продажи в США пакистанской девочки по имени Алиса.

Автор блога по имени Линда рассказывает душещипательную историю о том, как она прибыла в Пакистан с намерением удочерить девочку из бедной пакистанской семьи с намерением увезти ее с собой в США. Однако в ходе оформления процедур стало известно, что Изак Джавед пообещал отцу девочки заплатить за удочерение 10,000 долларов. Линда, как подчеркивается в записи в блоге, об этом понятия не имела, а потому сразу же заявила, что не собирается платить за ребенка ни копейки, поскольку «это является траффикингом, и помимо аморальности данного поступка, является еще и нарушением международных правовых норм». После этого на голову женщины посыпались неприятности, и в итоге ей так и не удалось удочерить ребенка, которого родители, по всей вероятности, попытаются продать вновь. Сам Джавед, по ее словам, исчез.

Комментируя ситуацию, в Министерстве внутренних дел АР заявили 1news.az, что жалоб на Изака Джаведа в ведомство не поступало. «По этому факту будет проведено разбирательство», - подчеркнули в МВД.