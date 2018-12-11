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В Азербайджане вступил в силу запрет о курении в автобусах и такси

Сегодня в 13:08 ~ 1 минута на чтение 1355
В Азербайджане вступил в силу запрет о курении в автобусах и такси

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил изменения в Кодекс об административных правонарушениях.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР,  согласно пункту 0.4 статьи 322 («Нарушение правил перевозки пассажиров и багажа в автомобильном транспорте») кодекса, за курение в автобусах, действующих по регулярным внутригородским (внутрирайонным), междугородним (межрайонным) и международным маршрутам предусматривается штраф в размере от 40 до 50 манатов.

Штраф также будет применяться за курение в автомобильных транспортных средствах общего пользования, в частности, такси.

Запрет уже вступил в силу.

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