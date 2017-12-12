В Азербайджане в ноябре инфляция замедлилась

Инфляция в Азербайджане в ноябре 2017 года составила 0,2% против 1,1% в октябре, следует из данных Госкомитета по статистике.

Среднегодовой рост цен к декабрю 2017 года составил 13,4% (на 0,3% меньше, чем по данным на начало ноября 2017 года).

В ноябре цены на продовольственные товары поднялись на 0,3%, как и на непродовольственные товары.

За год продовольственные товары подорожали на 17,1%, непродовольственные товары - на 12,1%, услуги - на 9,6% (в ноябре не было роста).

Среднегодовая инфляция по итогам 2016 года составляла 12,4%.

Лада Евграшина, Г.Р.